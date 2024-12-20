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Водителям назвали пять условий для штрафа за новогоднюю елку

ГИБДД назвала пять причин для наказания за перевозку новогодней елки
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Evgeniia Primavera/Shutterstock/FOTODOM

Россиянин, который решил перевезти новогоднюю елку на своем авто, должен иметь при себе документы на нее. В обратном случае его оштрафуют на 100 тыс. рублей и даже заведут уголовное дело, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России.

Второе важное правило — елка не должна быть слишком большой и загораживать обзор водителю, закрывать внешние приборы и нарушать устойчивость авто. По правилам ПДД, дерево не может выступать более чем на 1 м спереди и сзади. Если избежать этого не удалось, то есть третье правило — ель надо обозначить знаками «Крупногабаритный груз». Для перевозки в темное время суток нужно воспользоваться белыми и красными световозвращателями.

Четвертое правило — фиксация новогодней ели крепежными системами, шпагатом и жгутами. При этом устройства необходимо пропустить через ветки, а дерево расположить корнем вперед. Также в ГИБДД подчеркнули, что если дерево будет находится внутри салона, то ствол надо направить вперед по ходу движения. Ель необходимо как следует закрепить и оградить от водителя.

Руководитель сети елочных базаров в Москве Владислав Пухарев до этого говорил, что живые елки и сосны к Новому году попадают на российский рынок после вырубки полей в Пермском крае, Челябинской области, Удмуртии, Пензенской, Самарской и Саратовской областях, которую проводят собственники. Помимо этого, новогодние елки привозят и из-за рубежа. Например, «кавказскую пихту» поставляют из Дании, уточнил Пухарев.

Ранее россиянам рассказали, за сколько можно срубить новогоднюю елку.

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