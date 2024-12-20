Россиянам рассказали, за сколько можно срубить новогоднюю елку

Новогоднюю елку можно срубить самостоятельно в ближайших лесничествах. Об этом сообщает kp.ru.

Так, например, в Пермском лесничестве ели до метра продают примерно за 29 рублей, до двух метров — за 58 рублей, до трех метров — за 87 рублей. Там можно законно срубить понравившееся дерево, однако, перед этим придется оформить договор на вырубку.

«Ближе к Новому году садимся всем персоналом на оформление договоров, получается целый конвейер! Народу раз в шесть больше стало за последние годы», — рассказала главный лесничий Пермского лесничества Марина Тарасова.

Аналогичную услугу можно получить и в других российских лесничествах.

Руководитель сети елочных базаров в Москве Владислав Пухарев до этого говорил, что живые елки и сосны к Новому году попадают на российский рынок после вырубки полей в Пермском крае, Челябинской области, Удмуртии, Пензенской, Самарской и Саратовской областях, которую проводят собственники. Помимо этого, новогодние елки привозят и из-за рубежа. Например, «кавказскую пихту» поставляют из Дании, уточнил Пухарев.

Ранее россиянам рассказали, можно ли поставить новогоднюю елку в подъезде.