В России рухнули продажи автомобилей с пробегом

В ноябре 2024 года жители России купили 524,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, что на 13,4% меньше, чем месяцем ранее, но на 14,5% больше по сравнению с ноябрем прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Среди марок лидерство принадлежит Lada. В последний месяц осени было куплено 135,9 тыс. подержанных машин отечественного бренда. Следом идут Toyota (52,3 тыс. ед.), Kia и Hyundai (29,1 тыс. и 27,8 тыс. ед. соответственно), а также Nissan (23,5 тыс. шт.). Десятку замкнули Volkswagen, Chevrolet, Renault, Honda и Ford.

До этого стало известно, что в России по итогам ноября самым популярным автомобилем стала Lada Granta. Продажи модели упали в годовом сравнении на 2%, с 16,3 тыс. до 16 тыс. единиц.

На втором месте находится Lada Vesta, которая продемонстрировала 35-процентный прирост с 6,6 тыс. до 8,9 тыс. единиц. Третий результат у Haval Jolion. Кроссовер стал лидером продаж среди иномарок, несмотря на 23-процентный спад продаж в годовом сравнении с 7,2 тыс. до 5,6 тыс. единиц. В топ-5 моделей-лидеров продаж в ноябре вошли также универсал Lada Largus (5 тыс. авто) и Chery Tiggo 4 Pro (4,7 тыс. машин).

Ранее сообщалось, что траты россиян на новые автомобили упали в ноябре на треть.