Россиян предупредили о подорожании ОСАГО

В России подорожает полис ОСАГО в 2025 году

Российский союз автостраховщиков (РСА) запланировал изменить тарифы ОСАГО в 2025 году, сообщают «Известия».

Так, для мотоциклистов границы тарифного коридора ОСАГО расширят на 20% в обе стороны. Кроме того, при расчете тарифов «автогражданки» для мотоциклов будут учитывать индивидуальные «коэффициент мощности» (КМ) и «коэффициент возраст-стаж» (КВС).

Для общественного транспорта тарифный коридор расширят в обе стороны на 11,6%, а для грузовиков массой не более 16 тонн — на 20%. Отдельные значения территориальных коэффициентов будут снижены в крупных городах и повышены в небольших городах и населенных пунктах.

До этого стало известно, что с 1 марта 2025 года в России начнут проверять наличие полисов ОСАГО у водителей с помощью дорожных камер.

Решение о проведении 12-месячного эксперимента было принято во время совещания у замруководителя аппарата правительства Алексея Уварова. В соответствии с ним, все едущие по улицам машины фотографируются дорожными камерами. Информационная система ГИБДД, взаимодействующая с системой страхования, сопоставляет номера автомобилей на фотографиях с базой данных по ОСАГО. Если договор отсутствует, то система ГИБДД на следующий день отправляет еще один запрос.

При повторном отсутствии страховки водителю через «Госуслуги» отправляется предупреждение. После завершения эксперимента водителям без ОСАГО начнут выписывать штрафы.

Ранее стало известно, в каком городе РФ больше всего водителей ездят без ОСАГО.