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На видео попало столкновение трамваев, из-за которого у людей выпали зубы в Петербурге

В Петербурге на видео попало столкновение трамваев
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Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ»

В Санкт-Петербурге 20 декабря столкнулись два трамвая. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Водитель трамвая потерял сознание и врезался во впередистоящий трамвай — шесть человек пострадали, у некоторых из них выбиты зубы», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как трамвай едет навстречу другому припаркованному трамваю и врезается в него, от удара транспорт отъезжает назад.

Сообщается, что в результате столкновения пострадали несколько человек. У пассажиров зафиксировали ушибы и травмы головы. Также уточняется, что водителя, потерявшего сознание за рулем, доставили в одну из больниц Санкт-Петербурга.

До этого сообщалось, что пассажирские автобусы, которые в Санкт-Петербурге прозвали за цвет «лазурными», массово горят из-за антироссийских санкций. Зачастую подобные инциденты происходят с автобусами, поставленными в Петербург в 2022 году, когда в отношении страны были введены жесткие санкции, которые создали дополнительные трудности для производителей.

Ранее под Санкт-Петербургом автобус с пассажирами загорелся на ходу.

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