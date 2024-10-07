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Автобус с пассажирами вспыхнул в Ленобласти

Под Санкт-Петербургом автобус с пассажирами загорелся на ходу

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Телеграм-канал «Mash на Мойке»

Автобус с пассажирами загорелся в городе Выборг Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Инцидент произошел вечером 6 октября.

«Автобус загорелся рядом со стадионом «Авангард» в Выборге Подробности и причины возгорания выясняются», — говорится в сообщении.

По информации МЧС, пассажиры рейсового автобуса эвакуировались до приезда пожарных — никто не пострадал.

За 2023 год в Санкт-Петербурге около 20 автобусов разных марок были уничтожены либо повреждены огнем. Отраслевые эксперты в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, в чем реальная причина проблем «лазурного» транспорта Северной столицы и может ли она привести к серьезным ЧП.

Ранее группа компаний «Волгабас» устроила отзыв партии своих автобусов в Санкт-Петербурге. На предприятии проведут дополнительную проверку в целях повышения уровня систем безопасности автобусов совместно с организациями-эксплуатантами.

Ранее сообщалось, что в Москве «Газель» протаранила автобус с пассажирами.

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