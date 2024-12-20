Власти Санкт-Петербурга рассказали, почему массово горят «лазурные» автобусы

Пассажирские автобусы, которые в Санкт-Петербурге прозвали за цвет «лазурными», массово горят из-за антироссийских санкций. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова.

По его словам, зачастую подобные инциденты происходят с автобусами, поставленными в Петербург в 2022 году, когда в отношении страны были введены жесткие санкции, которые создали дополнительные трудности для производителей. Поляков подчеркнул, что сейчас город проводит работу для решения этой проблемы.

При этом он отметил, что при возгорании автобусов никто не пострадал.

Только в 2023 году в Санкт-Петербурге около 20 автобусов разных марок были уничтожены либо повреждены огнем. Отраслевые эксперты в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, в чем реальная причина проблем «лазурного» транспорта Северной столицы и может ли она привести к серьезным ЧП.

Ранее группа компаний «Волгабас» устроила отзыв партии своих автобусов в Санкт-Петербурге. На предприятии проведут дополнительную проверку в целях повышения уровня систем безопасности автобусов совместно с организациями-эксплуатантами.

Последний известный случай с «лазурным» автобусом произошел 18 декабря. Он горел недалеко от перекрестка с проспектом Народного Ополчения. Судя по видео, машина полностью сгорела.

Ранее под Санкт-Петербургом автобус с пассажирами загорелся на ходу.