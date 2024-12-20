В Москве школьники-зацеперы повисли на электробусе и попали на видео

Появилось видео, как в Москве подростки-зацеперы опасно повисли на электробусе

В Москве подростки-зацеперы опасно повисли на электробусе и попали на видео. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Подростки-зацеперы осваивают новые виды транспорта. На Коломенской набережной двое парней прокатились на корме электробуса, после чего как ни в чем не бывало потопали по своим делам», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что подростки повисли на электробусе таким образом, что водитель не мог их увидеть.

До этого в Москве правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта» после травмирования ребенка на железнодорожных путях.

Инцидент произошел 15 декабря на станции Беговая Белорусского направления: мальчик 2014 года рождения забрался на крышу электропоезда и получил разряд током. Школьника обнаружили очевидцы, его с различными травмами доставили в медицинское учреждение.

Ранее в Сургуте пенсионер-зацепер догнал уходящий поезд и получил штраф.