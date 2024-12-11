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В Сургуте пенсионер-зацепер догнал уходящий поезд и получил штраф

В Сургуте 68-летний мужчина опоздал с женой на поезд и догнал его

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Shutterstock/JetKat

Поезд Казань — Новый Уренгой остановили в Сургуте из-за пенсионера-зацепера, сообщил «Муксун-ФМ».

По данным канала, 68-летний житель Ноябрьска и его жена опаздывали на поезд и оказались на перроне, когда состав уже покидал вокзал. Тогда мужчина решил рискнуть и догнать его. Позабыв о жене, он добежал до последнего вагона, зацепился за поручни и запрыгнул на подножку.

Проводница поезда увидела это и сорвала стоп-кран, из-за чего поезд вынужденно простоял семь минут. За это время опоздавшие супруги нашли свой вагон и устроились на местах. Впоследствии пожилого зацепера оштрафовали на 500 рублей, кроме того, с ним была проведена профилактическая беседа.

Ранее в Ленобласти подросток-зацепер ехал на сцепке между вагонами и сорвался при торможении.

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