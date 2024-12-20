Названы сроки начала продаж подготовленных для бездорожья Lada Niva Travel

Выпуск Lada Niva Travel в версии Off-road начнется в 2025 году. Об этом сообщает «Лада. Онлайн» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа».

«Выпуск версий Off-road был только временно приостановлен. Это главным образом связано с обновлением комплектаций внедорожника. Возобновить производство на заводе планируют в течение 2025 года», — рассказали порталу на «АвтоВАЗе».

Заводской пакет Off-road включает в себя шноркель, черный потолок, легкосплавные диски с внедорожными шинами и неокрашенный пластиковый обвес.

До этого «АвтоВАЗ» начал устанавливать на внедорожники Lada Niva Travel новый трехспицевый руль.

На руле отсутствует надпись Airbag, которая обычно есть на всех рулях с водительской подушкой безопасности. Кроме того, на ободе руля имеются приливы под правильный хват.

Кроме того, «АвтоВАЗ» в течение двух лет обновит внедорожник Lada Niva Travel. Автомобиль получит новую решетку радиатора. Кроме того, внедорожник оснастят полностью светодиодными фарами. Это произойдет уже в 2025 году.

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