Названа российская стоимость внедорожника Rox от производителя роботов-пылесосов

В РФ внедорожник Rox 01 от производителя пылесосов будет стоить 9 млн рублей

Китайский автобренд Rox официально представил свою первую модель в России – Rox 01, сообщает пресс-служба компании Sinomach. Автомобиль будет стоить от 9,1 млн рублей и продаваться через дилерскую сеть Oting.

Автомобиль Rox Motor 01 выпускается в шестиместном и семиместном исполнении. Длина машины — 5050 мм, колесная база — 3010 мм. Силовая установка внедорожника — последовательный гибрид. Бензиновый двигатель 1.5 служит для подзарядки тяговой батареи, в движение машину приводят электромоторы суммарной мощностью 476 л.с. Запас хода на электротяге — 235 км, с учетом ДВС — 1338 км. Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 секунды.

Покупатели будут защищены от «серых» поставок автомобиля Если такие машины обнаружат за пределами Китая, то все три экрана мультимедиа (12,3-дюймовый дисплей для водителя, 15,7-дюймовый информационный экран на центральной панели и 15,6-дюймовый развлекательный дисплей в полке для второго ряда сидений) будут отключены.

До этого стало известно, что новый флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет стоить на российском рынке от 4,15 млн рублей.

Под капотом у машины бензиновый двухлитровый турбодвигатель мощностью 249 л.с. (375 Нм) и восьмиступенчатый «автомат». Кроссовер Tiggo 9 способен разгоняться до 100 км/ч за восемь секунд.

Ранее сообщалось, что Jetour начал продажи в России нового кроссовера.