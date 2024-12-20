В Татарстане на видео попали последние секунды перед возгоранием «Газели»

В Татарстане 19 декабря на 840 км автодороги М-7 «Волга» в результате аварии загорелась «Газель». Об этом в своем Telegram-канале сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

«Водитель КамАЗа, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с автомобилем «Газель», которую буксировал автомобиль «ГАЗон Next». После чего произошло возгорание «Газели», — говорится в сообщении.

Момент инцидента запечатлел видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем аварии. На кадрах видно, как вдали сталкиваются автомобили, от чего «Газель» загорается, и огонь быстро распространяется по машине.

Уточняется, что за рулем автомобиля «Газель» находился 21-летний водитель, который получил травмы, несовместимые с жизнью. Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов, на месте инцидента работают автоинспекторы.

Также Госавтоинспекция Татарстана призвала неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Ранее на видео попали последствия ДТП с прицепом от МАЗа, протаранившим «Газель» под Калугой.