УАЗ выпустил новую модель внедорожника

Калужская компания «Геркулес» разработала уборочный автомобиль на шасси «Профи», сообщает пресс-служба Ульяновского автозавода.

«Комбинированная дорожная машина «Геркулес 6530» для жилищно-коммунальных хозяйств и городских служб благоустройства пополнилась новым функционалом. Такой «Профи» оснащен пескоразбрасывающей установкой и передним гидравлическим отвалом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Автомобиль предназначен для распределения по поверхности автодорог и тротуаров сыпучих инертных материалов и антигололедных реагентов. Передний съемный гидрофицированный отвал может быть заменен на подметальную щетку. Исполнительные механизмы приводятся в действие гидравлической станцией от дополнительного бензинового двигателя (29 л.с.).

В 2023 году УАЗ представил вакуумную уборочную подметальную машину «Геркулес 6530». Автомобиль построен на базе коммерческого «Профи» с 2,7-литровым мотором (149,6 л.с.; 235 Нм) и пятиступенчатой механикой, он предназначен для жилищно-коммунальных хозяйств и городских служб благоустройства.

В список опций вошли мойка высокого давления, дополнительный всасывающий рукав, камеры кругового обзора, а также пескоразбрасыватель, передний поворотный отвал и подметальная щетка для эксплуатации в зимний период.

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