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На видео попал атаман, который не пропускал реанимобиль с ребенком в Петербурге

В Петербурге на видео попал атаман, который не пропускал реанимобиль с ребенком

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Телеграм-канал «78 | НОВОСТИhttps://t.me/good78news/97096»

В Санкт-Петербурге возле больницы имени Раухфуса атаман перегородил путь реанимобилю с ребёнком. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Атаман казачьей организации приехал на автомобиле, встал перед шлагбаумом и начал сигналить, чтобы его пропустили. В этот момент подъехал реанимобиль, в котором находился нуждающийся в срочной медпомощи ребенок. Охранники попросили мужчину пропустить, однако он дал по газам и заблокировал проезд», — говорится в сообщении.

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как мужчина блокирует проезд автомобилю службы спасения, уступать он не хочет, поскольку у него в машине тоже находится больной ребенок. Далее видно, как атаман сажает в машину мальчика и уезжает.

Уточняется, что проехать у реанимобиля получилось только через 20 минут. Ребенка, который находился в автомобиле службы спасения в момент конфликта, успели принять и оказать ему всю необходимую медицинскую помощь.

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