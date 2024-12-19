На видео попали последние секунды перед боковым тараном большегруза иномаркой в Челябинске

В Челябинске на улице Енисейской 19 декабря иномарка врезалась в большегруз. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«На обочине стоит многотоник, но потом водитель начинает движение и не пропускает иномарку, которая ехала сзади. Челябинец на легковушке пытался затормозить, но не смог, и машина врезалась в фуру», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Момент аварии запечатлела уличная камера. На кадрах видно, как водитель тормозит, тем самым пытается избежать столкновения, но у него не получается, и автомобиль врезается боковой частью в большегруз.

До этого в Елабужском районе Татарстана автомобиль Chery врезался в встречный большегруз. Видеорегистратор грузовика Shacman, в который врезался легковой автомобиль, запечатлел момент аварии. На кадрах видно, как машина выезжает на встречную полосу движения и боковой частью сталкивается с большегрузом.

Уточняется, что за рулем автомобиля Chery была женщина, которая получила травмы, несовместимые с жизнью.

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