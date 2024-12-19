На видео попали последние секунды перед столкновением Chery и грузовика в Татарстане

В Елабужском районе Татарстана автомобиль Chery врезался в встречный большегруз. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

«В Елабужском районе женщина-водитель автомобиля Chery, по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость, не учла дорожные и метеорологические условия, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с грузовым автомобилем», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор грузовика Shacman, в который врезался легковой автомобиль, запечатлел момент аварии. На кадрах видно, как машина выезжает на встречную полосу движения и боковой частью сталкивается с большегрузом.

Уточняется, что за рулем автомобиля Chery была женщина, которая получила травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Госавтоинспекция Татарстана призывает неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Ранее в Свердловской области столкнулись два легковых автомобиля.