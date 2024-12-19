Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попали последние секунды перед столкновением Chery и грузовика в Татарстане

В Татарстане на видео попало столкновение Chery и большегруза

В Елабужском районе Татарстана автомобиль Chery врезался в встречный большегруз. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

«В Елабужском районе женщина-водитель автомобиля Chery, по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость, не учла дорожные и метеорологические условия, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с грузовым автомобилем», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор грузовика Shacman, в который врезался легковой автомобиль, запечатлел момент аварии. На кадрах видно, как машина выезжает на встречную полосу движения и боковой частью сталкивается с большегрузом.

Уточняется, что за рулем автомобиля Chery была женщина, которая получила травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Госавтоинспекция Татарстана призывает неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Ранее в Свердловской области столкнулись два легковых автомобиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами