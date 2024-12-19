В Германии профсоюзы почти уговорили Volkswagen не закрываться

В Германии переговоры представителей Volkswagen и профсоюзов почти завершены. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, стороны склоняются к реструктуризации бизнеса. В результате работники лишатся премий, но им гарантируют занятость до 2030 года. Кроме того, Volkswagen не сможет закрыть свои заводы.

В стадии переговоров находится возможный перенос производства хетчбэка Golf с завода в ФРГ в Мексику и прекращение выпуска автомобилей марки Volkswagen на заводе в Цвиккау.

В начале декабря в Германии почти 70 тыс. работников Volkswagen вышли на забастовку против закрытия заводов в стране. Об этом сообщил самый крупный немецкий профсоюз IG Metall.

Забастовки прошли на девяти заводах Volkswagen — работа на предприятиях была остановлена на четыре часа в каждую рабочую смену. Сотрудники вышли на протесты на фоне очередного раунда переговоров между производителем и профсоюзом. В IG Metall тогда заявили, что до сближения сторон еще далеко.

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