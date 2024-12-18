В центре Москвы парализовало движение из-за жесткого ДТП с такси

В центре Москвы оказалось затруднено движение из-за ДТП с участием фургона и такси. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«На улице 1905 года (в районе д. 7с1) произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в публикации.

В Дептрансе отметили, что движение в сторону Шмитовского проезда оказалось затруднено. В ведомстве посоветовали искать пути объезда.

По данным агентства «Москва», в ДТП пострадали три человека.

До этого в Раменском водитель без штанов устроил аварию на улице Михалевича.

Сообщается, что мужчина проехал на красный свет светофора и протаранил автомобиль Renault Logan. Затем нарушитель попытался уехать с места происшествия, но второй участник аварии забрал ключи от машины, передал их сотрудникам правоохранительных органов, а нарушителя запечатлел на видео.

Ранее пьяный водитель улетел в кювет и притворился спящим, чтобы избежать наказания.