Амурчанин, который жестоко протащил собаку по дороге, останется без наказания

В Приамурье закрыли уголовное дело на водителя, который тащил привязанную к машине собаку. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Жуткая история из села Грибское, где спасатель Владимир Шадрин волочил тело собаки по дороге, окончена. Точку в ней поставила полиция», — говорится в сообщении.

3 декабря в Амурской области задержали водителя пикапа Nissan Navara, который накануне привязал обессиленную собаку к автомобилю и провез по заснеженной дороге. По словам очевидцев, мужчина хамил людям, которые пытались защитить животное. После случившегося он закинул обессиленную собаку в салон автомобиля и уехал.

Кроме того, амурчанин, вероятно, подменил собаку на медосмотре, животное обследовали в клинике без лицензии. Отмечается, что черного пса привели на медосмотр в тот же вечер в клинику, у которой нет разрешения на проведение судебных экспертиз. Зоозащитники считают, что животное могли подменить.

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