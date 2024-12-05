Амурчанин подменил на медосмотре собаку, которую жестко протащил по дороге

Житель Амурской области, который привязал пса к пикапу и протащил его по земле, вероятно, подменил собаку на медосмотре. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

«Пса, которого протащили привязанным к пикапу в Амурской области, обследовали в клинике без лицензии. Зоозащитники говорят, что животное подменили», — говорится в публикации.

Отмечается, что черного пса привели на медосмотр в тот же вечер в клинику, у которой нет разрешения на проведение судебных экспертиз. Зоозащитники считают, что животное могли подменить.

3 декабря в Амурской области задержали водителя пикапа Nissan Navara, который накануне привязал обессиленную собаку к автомобилю и провез по дороге.

Сообщается, что автомобиль, к которому привязали собаку, принадлежит бывшему начальнику службы пожаротушения Амурской области Владимиру Шадрину. По словам очевидцев, мужчина хамил людям, которые пытались защитить животное. После случившегося он закинул обессиленную собаку в салон автомобиля и уехал. Впоследствии сообщили, что животное получило травмы, несовместимые с жизнью.

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