Задержан амурчанин, тащивший привязанную собаку на автомобиле

3 декабря в Амурской области задержали водителя пикапа Nissan Navara, который накануне привязал обессиленную собаку к автомобилю и провез по дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Сообщается, что автомобиль, к которому привязали собаку, принадлежит бывшему начальнику службы пожаротушения Амурской области Владимиру Шадрину. По словам очевидцев, мужчина хамил людям, которые пытались защитить животное. После случившегося он закинул обессиленную собаку в салон автомобиля и уехал. Впоследствии сообщили, что животное получило травмы, несовместимые с жизнью.

Сам злоумышленник утверждает, что животное самостоятельно выпрыгнуло из кузова, поэтому его вины в произошедшем нет. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными.

До этого на видео попало, как в Китае мальчик бежал за машиной скрывающейся от него матери. Инцидент произошел 27 ноября на улицах китайской провинции Чжэцзян. На кадрах видно, как мальчик держится за ручку движущегося автомобиля и что-то громко кричит, машина несколько раз останавливается, но водитель не пускает ребенка в салон.

Ранее на видео попало жесткое ДТП из-за фуры с мандаринами в Сочи.