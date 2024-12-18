Названы российские регионы, где ОСАГО начнут проверять с помощью камер

Проверку наличия у автомобилистов полисов ОСАГО с помощью дорожных камер сначала организуют в Москве, Свердловской и Волгоградской областях. Об этом сообщает «Журнал Авто.ру» со ссылкой на руководителя «Национальной Страховой Информационной Системы» Николая Галушина.

По его словам, настроенные на проверку ОСАГО камеры будут сканировать весь поток машин без исключения. Первые штрафы будут выписаны не раньше осени 2026 года.

С 1 марта 2025 года в России начнут проверять наличие полисов ОСАГО у водителей с помощью дорожных камер.

Решение о проведении 12-месячного эксперимента было принято во время совещания у замруководителя аппарата правительства Алексея Уварова. В соответствии с ним, все едущие по улицам машины фотографируются дорожными камерами. Информационная система ГИБДД, взаимодействующая с системой страхования, сопоставляет номера автомобилей на фотографиях с базой данных по ОСАГО. Если договор отсутствует, то система ГИБДД на следующий день отправляет еще один запрос.

При повторном отсутствии страховки водителю через «Госуслуги» отправляется предупреждение. После завершения эксперимента водителям без ОСАГО начнут выписывать штрафы.

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