Россиянам рассказали, почему ржавеют новые моторы китайских автомобилей Changan

Двигатели новых автомобилей Changan ржавеют из-за того, что они сделаны из чугуна. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин.

«Возможно, вы видели видео практически нового двигателя Changan, у которого ржавеет блок цилиндров. Ржавеет — значит, он чугунный. И это хорошо!» — отметил эксперт.

По его словам, ремонт двигателя с чугунным блоком цилиндров проще, чем моторов с алюминиевым блоком.

На европейских автомобилях от чугунных блоков отказываются из-за неэкологичности процесса изготовления. Зато китайцы продолжают использовать чугун при выпуске моторов.

По словам Ревина, мотор Changan начал ржаветь из-за того, что на него попала влага еще до установки на автомобиль.

До этого автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о недостатках шведского седана Volvo S80 за миллион рублей.

По словам специалиста, скорее всего, под капотом будет бензиновый пятицилиндровый турбомотор объемом 2,5 литра. Слабое место — система регулировки фаз. Она может потребовать ремонта после 200 тыс. километров. А вот версии с шестицилиндровым бензиновым двигателем 3.2 лучше избегать.

Шестиступенчатая автоматическая коробка передач Aisin TF-80 требует замены масла каждые 60 тыс. километров.

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