Названы серьезные минусы седана Volvo S80 с пробегом

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о недостатках шведского седана Volvo S80 за миллион рублей.

По словам специалиста, скорее всего, под капотом будет бензиновый пятицилиндровый турбомотор объемом 2,5 литра. Слабое место — система регулировки фаз. Она может потребовать ремонта после 200 тыс. километров. А вот версии с шестицилиндровым бензиновым двигателем 3.2 лучше избегать.

Шестиступенчатая автоматическая коробка передач Aisin TF-80 требует замены масла каждые 60 тыс. километров. Частые проблемы — износ втулок валов и ремонт гидроблока.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

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