На видео попало, как легковой автомобиль Daewoo протаранил ИЖ в Татарстане

В Татарстане 17 декабря водитель автомобиля ИЖ выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с машиной Daewoo. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

«В Арском районе водитель автомобиля ИЖ, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные и метеорологические условия, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Daewoo», — говорится в сообщении.

Момент ДТП запечатлел видеорегистратор машины, водитель которой стал очевидцем аварии. На кадрах видно, как легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения и врезается в машину Daewoo. От столкновения автомобили подбрасывает вверх.

Уточняется, что в результате аварии пассажир автомобиля Daewoo получил травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства ДТП. На месте происшествия работают автоинспекторы. Госавтоинспекция МВД по региону призывает неукоснительно соблюдать ПДД,

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