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Неизвестные напали на робота-доставщика в центре Москвы

В Москве у робота-доставщика пытались отнять средство для мытья раковины

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Телеграм-канал «112»

В Москве неизвестные злоумышленники пытались взломать робота-доставщика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Яндекс». Инцидент произошел на Смоленском бульваре.

«Была попытка взлома. Кражи ценного груза не было. Средство для мытья раковин, которое перевозил робот-доставщик, не пострадало», — сообщили в «Яндексе».

Там уточнили, что содержимое робота осталось на месте.

О том, какие поломки получил робот-доставщик, не сообщается. Обратилась ли компания в полицию с заявлением о попытке кражи, также неизвестно.

До этого в Москве легковой автомобиль Kia Rio столкнулся с роботом-доставщиком, который переезжал пешеходный переход.

Инцидент произошел на Зубовском бульваре. Робот с номером А-410 двигался по пешеходному переходу согласно правилам и просто не успел завершить переезд дороги. Его задел седан Kia Rio. В салоне находились как минимум два человека.

В результате ДТП никто не пострадал, робот получил незначительные повреждения. В сети часть жителей предположили, что это первая авария с участием робота и автомобиля.

Ранее москвич сел на робота курьера, чтобы покататься.

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