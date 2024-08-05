В Москве робот-доставщик попал под машину

В Москве легковой автомобиль Kia Rio столкнулся с роботом-доставщиком, который переезжал пешеходный переход. Об этом сообщает Teegram-канал «Подъем».

Инцидент произошел на Зубовском бульваре. Робот с номером А-410 двигался по пешеходному переходу согласно правилам и просто не успел завершить переезд дороги. Его задел седан Kia Rio. В салоне находились как минимум, два человека.

В результате ДТП никто не пострадал, робот получил незначительные повреждения. В сети часть жителей предположили, что это первая авария с участием робота и автомобиля.

До этого в Москве очевидцы сняли на видео мужчину, который хотел прокатиться на роботе-доставщике.

Инцидент произошел в центре столицы. Судя по видео, мужчина сел на робота-доставщика, но ехать он отказался. При этом, у курьера все время срабатывала сигнализация.

В конечном итоге мужчина встал с робота-курьера. Чем все закончилось, неизвестно.

Ранее сообщалось, что москвича ищет полиция за нападение на проезжавшего мимо робота-курьера.