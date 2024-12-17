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Машины АвтоВАЗа с подушками безопасности поступили в продажу в Евросоюзе

В Европе поступила в продажу Lada Niva с подушками безопасности

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Lada

Частные продавцы поставили в Германию Lada Niva Legend 2024 года выпуска. Об этом сообщает auto.mail.ru.

«Продавец из Хоргау (Бавария) предлагает для приобретения версии Lada Niva Legend с подушками безопасности, производство которых АвтоВАЗ освоил в конце декабря 2024 года», — говорится в сообщении портала.

В комплектацию входят ABS, гидроусилитель руля, передняя подушка безопасности пассажира, кондиционер, обогрев сидений, стальные диски с всесезонными шинами, окраска кузова металлик.

В Германии Lada Niva Legend стоит €20 тысяч (2,2 млн рублей по курсу на момент публикации). Это в два раза больше, чем просят дилеры в России.

20 ноября сообщалось, что в Объединенных Арабских Эмиратах стали доступны для заказа автомобили Lada. Предлагаются автомобили Granta Sedan, Vesta SW Cross, Niva Legend и Niva Travel. При этом несколько заказов уже получено. Старт продаж состоится через несколько месяцев. Новая Lada Niva Legend будет стоить в Дубае 70 тыс. дирхамов (1,9 млн рублей).

Кроме того, выяснилось, что «АвтоВАЗ» не планирует оснащать автоматической коробкой передач автомобиль «Нива». Технически это можно сделать, однако вряд ли это будет востребовано у покупателей.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустил Lada Granta в новой люксовой комплектации.

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