Названы автомобили Lada, которые будут продаваться в Дубае

В Дубае стали доступны для заказа автомобили Lada. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию Pearl Plus Motors.

«Компания Pearl Plus Motors заключила дилерское соглашение с российским производителем «АвтоВАЗ», став официальным дистрибьютором Lada в Объединенных Арабских Эмиратах», — говорится в сообщении ТАСС.

Отмечается, что в ОАЭ будут предлагаться автомобили Granta Sedan, Vesta SW Cross, Niva Legend и Niva Travel. При этом несколько заказов уже получено. Старт продаж состоится через несколько месяцев.

До этого стало известно, что в октябре 2024 года «АвтоВАЗ» реализовал 42,9 тыс. автомобилей.

Было продано почти 19,9 тыс. Lada Granta, 9 тыс. Vesta, 2,7 тыс. универсалов и фургонов Largus, а также 5 тыс. и 4,8 тыс. внедорожников Niva Legend и Niva Travel соответственно.

По итогам 10 месяцев наибольший прирост продаж продемонстрировала Lada Vesta. С января по октябрь «АвтоВАЗ» продал 105,2 тыс. автомобилей этой модели, что на 215% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Всего с января по октябрь официальные дилеры Lada продали 377,9 тыс. легковых и коммерческих автомобилей Lada, что на 33% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Ранее стало известно, когда начнутся продажи автомобилей Lada в Иране.