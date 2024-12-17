Таксисты в Москве стали чаще нарушать правила

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) выявила 6,5 тысячи нарушений в сфере такси за десять месяцев 2024 года против 1,4 тысячи случаев за тот же период прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на презентацию первого заместителя начальника МАДИ Михаила Устиновского.

По данным МАДИ, большинство нарушений связано с профессиональными и квалификационными требованиями к таксистам. Речь идет об отсутствии водительского удостоверения, медосмотра перед рейсом, несоответствии автомобиля требованиям безопасности и так далее. Всего было выявлено 4,1 тысячи нарушений, что на 359% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Еще 2,4 тысячи нарушений пришлось на правила перевозки пассажиров и багажа легковым такси. Показатель оказался на 321% выше, чем в 2023 году.

Всего за десять месяцев 2024 года инспекция выдала 8,2 тысячи постановлений. Общая сумма штрафов составила 176,4 миллиона рублей.

В начале ноября в Госдуму внесли пакет законопроектов об ответственности агрегаторов такси. В их отношении планировали ввести административную ответственность за передачу заказов перевозчикам, которые не имеют действующего разрешения, а также не внесенным в региональный реестр легковых такси.

Ранее в Госдуме призвали добавить в приложения для вызова такси тревожные кнопки.