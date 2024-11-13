В Госдуме призвали добавить в приложения для вызова такси тревожные кнопки

На главном экране приложений для вызова такси должна находиться специальная тревожная кнопка. Это поможет повысить безопасность пассажиров, обеспечив их возможностью в стрессовой ситуации сразу сообщить об этом с помощью одного клика. Такое предложение депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил гендиректору «Яндекс.Такси» Александру Аникину и другим агрегаторам такси, передает RT со ссылкой на копию письма.

Депутат призвал скорректировать федеральный закон в части обеспечения безопасности участников поездки на такси. Он пообещал подготовить и внести на рассмотрение своих коллег соответствующий законопроект. Тревожную кнопку на главном экране такси он призвал выделить, чтобы ее можно было сразу заметить при возникновении опасности. После ее нажатия должна начаться запись происходящего, ссылка на которую будет автоматически приходить родственникам и друзьям пассажира.

Что касается водителей, то их безопасность также будет контролироваться – с помощью этой кнопки они смогут отправлять просьбу о помощи другим сотрудникам сервиса, находящимся неподалеку.

После поступления тревожного сигнала агрегатор такси должен будет связать с пассажиром и водителем и уточнить, что случилось, а затем, в случае необходимости, передать информацию о случившемся в правоохранительные органы.

До этого эксперты предупредили россиян, что число опасных инцидентов в такси будет расти из-за того, что часть водителей вынуждена работать в «серой» зоне. Так, по данным Союза платформ «Цифровой мир», около 70% водителей не могут выполнить требования нового закона о такси, который вступил в действие в сентябре 2023 года, и уходят в «серую» зону.

Ранее в России одобрили идею штрафовать агрегаторов такси за нарушения водителей.