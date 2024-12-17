Россиянам рассказали, можно ли полировать машину самостоятельно

Полировка кузова — полезная процедура, которая придает автомобилю первозданный блеск, убирая следы эксплуатации. Об этом «Российской газете» рассказал владелец сети детейлинг-центров Carbase Александр Смит.

По словам специалиста, полировка устраняет царапины, потертости, пятна на лаке, водный камень, который образовался на кузове автомобиля после высыхания воды.

Для качественной полировки специалисты используют профессиональные инструменты: роторную и эксцентриковую машинки, полировочную пасту разной зернистости, а также меховые либо поролоновые полировочные круги. Все это недоступно обычным потребителям.

Автоэксперт отмечает, что сделать качественную полировку самостоятельно по гайдам из интернета нельзя, для этого требуются профессиональные знания и практика. Так, к каждой машине нужен индивидуальный подход из-за различий в толщине слоя лакокрасочного покрытия (ЛКП) и используемых на производстве материалов.

Ключевое значение имеет, в какой стране произвели автомобиль. Так, в Японии используют малоабразивные пасты, а в Германии, наоборот, — высокоабразивные. Неосведомленность об этих особенностях может привести к повреждению ЛКП автомобиля. При самостоятельной полировке также возникает риск спилить слишком большой слой лака, что приведет к испорченному виду автомобиля.

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