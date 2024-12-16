Россиянам назвали риски страхового ремонта подержанными запчастями

Основными рисками страхового ремонта автомобилей подержанными запчастями являются их низкий ресурс, проблемы с контролем качества, рост числа ДТП и угонов автомобилей для разборки на запчасти. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов группы компаний «Альфа-Лизинг».

«Качество б/у запчастей даже при невысоком уровне износа ниже новых как минимум с точки зрения оставшегося ресурса и отсутствия скрытых дефектов. Ясности и по гарантии на ремонт, осуществленный с использованием таких запасных частей, нет», — отмечается в публикации.

В «Альфа-Лизинге» констатировали, что технические нормативы оценки пригодности деталей для повторного использования только предстоит определить. Также нет методов контроля качества такого ремонта. Из-за применения в страховом ремонте подержанных деталей велика вероятность роста числа ДТП и угонов машин на запчасти, уточнили в компании.

Ранее в Екатеринбурге приобретенная у перекупщика Mazda сгорела сразу после оформления сделки.