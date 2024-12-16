Тюменский школьник без прав врезался в автобус с людьми на машине отца

В Тюмени произошло ДТП с участием 16-летнего подростка за рулем машины. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Несговорова и Алексеева. По версии правоохранителей, молодой человек не пропустил водителя автобуса, поэтому автомобили столкнулись и опрокинулись.

На кадрах с места инцидента заметно, что задняя часть легковой машины серьезно пострадала и помялась, на передней части также есть вмятины и царапины.

В результате аварии пострадали подросток и 43-летний мужчина за рулем автобуса. В салоне второго на момент ДТП находились десять пассажиров, но никто из них травм не получил.

Выяснилось, что у несовершеннолетнего не было прав. Автомобиль он взял у отца, но знал ли об этом родитель, неизвестно.

«Сейчас автоинспекторы выясняют, как подросток получил доступ к управлению автомобилем», – поделились в ведомстве.

На данный момент сотрудники МВД выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее автомобиль разорвало пополам при ударе об автобус в Башкирии.