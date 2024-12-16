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Мастер автосервиса выстрелил в лицо клиенту в Нижегородской области

В Нижегородской области сотрудник автосервиса выстрелил в лицо клиенту

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Shutterstock

В Шахунье Нижегородской области мастер из автосервиса выстрелил в лицо автовладельцу из-за спора об оплате ремонта. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Евгений привез своему товарищу Армену машину на покраску. Когда тот все сделал и попросил деньги за работу, хозяина не устроила цена», — отмечается в публикации.

Мастер находился в нетрезвом состоянии и выстрелил в автовладельца из пневматического пистолета, пуля попала ему в челюсть. Пострадавший госпитализирован. На сотрудника автосервиса возбуждено уголовное дело.

До этого в Санкт-Петербурге сгорели автомобили на парковке. Огонь с загоревшегося первоначально Suzuki перекинулся на другие машины. В результате огонь повредил Citroеn, Haval и Chevrolet.

Ранее в Воронеже автомобиль провалился под землю в гараже.

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