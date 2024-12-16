Названы все неисправности Lada Vesta с пробегом

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал обо всех поломках подержанной Lada Vesta.

«Наша Веста была куплена в декабре 2015 года, спустя всего месяц после начала продаж модели. Эксплуатируется машина стандартно. Никаких нештатных нагрузок, сервисное обслуживание — каждые 15 тыс. километров, как предусмотрено регламентом», — отметил Милешкин.

По его словам, двигатель 1,6 л расходует по 2,5 л масла за межсервисный интервал. Полтора года назад робот потребовал переборки. Оказались разрушены обе вилки и вся вторая передача. На автомобиль установлен пятый по счету комплект сцепления.

Стойки стабилизатора заменили примерно на 45 тыс. километров, второй комплект оригинала прослужил 100 тыс. километров.

На крыше, где оцинковки нет, появились очаги ржавчины и вздутия краски. На днище металл ржавеет по кромкам листов.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

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