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Глава автосоюза выступил против платного проезда для москвичей по МСД

Глава автосоюза Шапарин высказался против платного проезда по МСД

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Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин в интервью «Ридусу» прокомментировал планы столичных властей сделать платным проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД). По мнению эксперта, такая мера только «ухудшит связность транспортной ситуации в городе».

«Если их сделать платными, то они будут стоять полупустыми. <...> Мы прекрасно понимаем, что эффект для города будет чрезвычайно негативным. Позитивным он будет только для ограниченного количества богатых москвичей, которым без разницы, сколько дорога стоит», — сказал Шапарин.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, проезд по МСД для жителей столицы могут сделать платным.

По его словам, либо диаметр превратится в перегруженную трассу с заторами, либо будет возможность «за какие-то деньги проехать по ней за более или менее прогнозируемое время».

Ликсутов напомнил, что подобная практика применялась в отношении проспекта Багратиона. Внедрение платного режима на магистрали показало, что дорога остается востребованной даже при высоких тарифах, указал он.

Ранее сообщалось, что в России могут перераспределить средства от штрафов за нарушение ПДД.

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