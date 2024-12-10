В России могут перераспределить средства от штрафов за нарушение ПДД

Министерство финансов РФ разработало поправки в Бюджетный кодекс, которые перераспределят в пользу федерального бюджета доходы от штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом со ссылкой на источник в российском правительстве сообщает РБК.

Проект был одобрен на заседании правительственной комиссии. Сейчас штрафы за нарушение ПДД и правил эксплуатации транспортного средства полностью зачисляются в бюджеты регионов. Министерство финансов предлагает оставлять в регионах лишь 75% доходов от штрафов, а 25% перечислять в федеральный бюджет.

РБК отмечает, что в прошлом году бюджеты регионов получили от штрафов за нарушение ПДД 119,2 млрд рублей. Наибольшие доходы от штрафов получила Москва (22,7 млрд рублей), Московская область (14,5 млрд рублей) и Санкт-Петербург (6,5 млрд рублей).

9 декабря сообщалось, что доходы бюджета от штрафов за неоплаченный проезд по федеральным платным дорогам в 2024 году достигли почти одного млрд рублей.

Ранее в Госдуме назвали сроки принятия поправок об увеличении штрафов за нарушение ПДД.