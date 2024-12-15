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В ЛНР россияне пострадали в жестком ДТП с грузовиком и микроавтобусом

В ЛНР грузовик столкнулся с микроавтобусом с пассажирами, есть пострадавшие

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МЧС России

В Луганской народной республике (ЛНР) россияне пострадали в ДТП с грузовиком и микроавтобусом. Об этом сообщает МЧС в своем Telegram-канале.

«В районе села Чугинка столкнулись грузовик и микроавтобус с 17 пассажирами, среди которых был ребенок. Сотрудники МЧС России деблокировали водителя», — говорится в публикации.

В аварии пострадали четыре человека, их госпитализировали. На опубликованных кадрах видно, что в результате столкновения передняя часть микроавтобуса оказалась смята.

До этого в Москве на Большой Семеновской улице столкнулись несколько автомобилей.

На опубликованном в Сети видео показано, что в ДТП попали три автомобиля. Судя по всему, два из них — это машины такси. Также в аварию попал черный фургон. Инцидент произошел в ночь на 15 декабря.

Ранее российский подросток порулил ногами автомобиль и попал на видео.

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