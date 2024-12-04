В Подмосковье байкер въехал в растянутую между деревьями веревку

В городе Солнечногорске Московской области неизвестный растягивал между деревьями веревку из-за шума мотоциклов, что стало причиной травмирования байкера. Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.

«Неизвестный начал растягивать веревки между деревьями, по предварительным данным, из-за шума байков», — отмечается в сообщении.

В результате действий злоумышленника один из мотогонщиков получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью, уточнили в ведомстве.

Подозреваемого ищут в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Председатель СК России Александр Бастрыкин распорядился доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

В сентябре сообщалось, что врачи подмосковной больницы в Истре восстановили руку 29-летнего мужчины, который серьезно пострадал в ДТП с мотоциклом. Как рассказали медики, байкер попал в аварию с автомобилем. При поступлении в больницу рука мужчины держалась только на мягких тканях. Врачи провели хирургическую обработку, зафиксировали конечность в правильном положении, а затем выполнили остеосинтез аппаратом Илизарова.

Ранее мотоциклист попал в реанимацию после аварии на перекрестке в Петербурге.