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На видео попало, как фура разрушила жилой двор и уехала в Севастополе

Mash: фура разнесла жилой двор в Севастополе и уехала

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Телеграм-канал «Mash на волне»

В Севастополе 13 декабря большегруз заехал в жилой двор, где врезался в автомобиль и продавил тротуар. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

«Поворот не туда грузовик сделал на улице Горпищенко, 109. Там покатался по тротуару, превратив плитку в месиво, снес зеркало припаркованной Шкоды», — говорится в сообщении.

Инцидент запечатлели уличные камеры. На кадрах видно, как фура едет по двору, задевает зеркало белого автомобиля Skoda и уезжает. Также на видео сняли продавленный асфальт.

До этого сообщалось, что в Воронежской области грузовик врезался в легковой автомобиль Lada.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем аварии, запечатлел момент столкновения. На кадрах видно, как машина поворачивает на встречную полосу движения, не успевает проехать и в нее врезается проезжающий грузовик.

Сообщается, что водителя ВАЗ-2115 доставили в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

Ранее водитель поссорился с женщиной и выгнал всех пассажиров из автобуса в Оренбурге.

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