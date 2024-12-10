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На видео попало, как водитель автобуса устроил истерику перед пассажирами в Челябинске

В Челябинске на видео попало, как водитель автобуса устроил истерику

В Челябинске 10 декабря водитель автобуса номер 34 вышел в салон к пассажирам и стал ругаться после того, как женщина не смогла оплатить проезд. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Сообщается, что в автобус зашла женщина и попыталась оплатить проезд картой, которая оказалась заблокирована. После этого водитель остановил транспортное средство, открыл двери и отказался ехать по маршруту. Пассажиры начали возмущаться, тогда мужчина вышел в салон и стал кричать на челябинку. Уточняется, что до этого один из пассажиров оплатил за нее проезд.

На кадрах видно, что водитель вышел в салон автобуса, выключил двигатель и стал ругаться с женщиной. При этом остальные пассажиры защищали челябинку. Уточняется, что после этого мужчина вернулся за управление автобуса и продолжил путь.

До этого в Санкт-Петербурге в автобусе номер 12 на пассажира-безбилетника напал мужчина, который решил заступиться за кондуктора.

Ранее появилось видео из автобуса без тормозов.

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