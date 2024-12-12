Во Владивостоке на видео попал водитель, который высадил пассажиров и уехал по своим делам

Во Владивостоке 11 декабря водитель автобуса номер четыре высадил пассажиров на мороз и уехал по личным делам. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Россия, Приморье».

«Водитель данного автобуса остановился в районе Спортивной в 19:05 и высадил весь автобус в час пик, под предлогом, якобы у него закончился бензин, но стрелка показывала еще полбака, и сам при этом свернул в сторону Школьной в гараж», — говорится в сообщении.

Пассажирка автобуса запечатлела разговор с водителем на камеру. По словам автора видео, одна из женщин возмутилась, что автобус едет только до остановки «Чайка», а не до конца маршрута, поэтому мужчина решил проучить всех пассажиров и сказал, что вообще дальше не поедет.

На кадрах видно, как водитель отказывается везти людей и аргументирует это тем, что у него закончился бензин, поэтому сейчас он поедет на заправку. Уточняется, что в автобусе находились пожилые люди, а всех пассажиров в итоге высадили на мороз.

Ранее водитель устроил истерику перед пассажирами в Челябинске.