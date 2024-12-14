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На видео попали последние секунды перед лобовым столкновением Hyundai и Lada в ХМАО

В Югре на видео попало лобовое столкновение двух легковых автомобилей

В Ханты-Мансийском автономном округе 13 декабря на 156 км автодороги Сургут-Нижневартовск столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Югры».

«В Нижневартовском районе 36-летний водитель «Лада Нива», по предварительным данным, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, под управлением 40-летнего мужчины», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля Lada Niva запечатлел момент аварии. На кадрах видно, как машина выезжает на встречную полосу движение и врезается в другой автомобиль, лобовое стекло которого трескается.

Уточняется, что водитель Hyundai Solaris получил травмы, несовместимые с жизнью, а его пассажир и водитель Lada Niva доставлены в медицинское учреждение.

До этого в Татарстане на 782 километре автодороги М7 «Волга» автомобиль Lada столкнулся с грузовиком DAF.

Ранее водитель дрифтил ребенком на багажнике во Владимире.

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