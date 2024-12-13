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На видео попали последние секунды перед столкновением Lada и грузовика DAF в Татарстане

В Татарстане на видео попало, как Lada протаранила грузовик DAF

В Татарстане на 782 километре автодороги М7 «Волга» автомобиль Lada столкнулся с грузовиком DAF. Об этом сообщает ообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Татарстана».

Сообщается, что водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии, обстоятельства произошедшего выясняются.

На кадрах видно, как автомобиль Lada, который до этого стоял на обочине, выезжает на дорогу и врезается в грузовик, видеорегистратор которого запечатлел момент аварии. После столкновения автомобиль DAF задевает дорожное ограждение и переворачивается.

До этого в Санкт-Петербурге на съезде с путепровода на проспекте Стачек столкнулись три автомобиля. По словам очевидцев, 11 декабря водители двух автомобилей BMW устроили гонки на проезжей части. Одна из машин выехала на встречную полосу движения и врезалась в легковой автомобиль. Сообщается, что через несколько секунд эту же машину протаранил второй автомобиль BMW.

Ранее водитель дрифтил с ребенком на багажнике во Владимире.

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