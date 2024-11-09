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В Белоруссии снова подешевели автомобили Lada

В Белоруссии снизилась цена на седаны Lada Vesta

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Пресс-служба Lada

В Белоруссии произошло снижение цен на седаны Lada Vesta, сообщает Quto со ссылкой на нескольких дилеров Lada в Белоруссии.

По его данным, новый седан Lada Vesta в соседней стране можно приобрести за 42,9 тыс. белорусских рублей (1,26 млн российских). При этом в России седаны Lada Vesta с мотором 1.6 мощностью 106 л.с. и механической трансмиссией стоят минимум 1,53 млн рублей. В Белоруссии, как и в России, продаются автомобили 2025 модельного года — снабженные системой стабилизации.

При покупке машин в более богато оснащенной комплектации белорусские дилеры предлагают в подарок зимние шины, фирменные коврики и защиту картера двигателя. В белорусских автосалонах Lada уверяют, что за Vesta по низким ценам выстроились очереди из покупателей.

До этого стало известно, что в ценовую войну с Lada в Белоруссии вступила китайская Geely, автомобили которой собираются в белорусском Борисове на заводе «Белджи». Она снизила цены на седаны Emgrand вслед за снижением цен на Lada.

Ранее стало известно, что в России планируют разработать единую платформу для легковых автомобилей.

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