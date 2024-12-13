Водитель автобуса высадил ребенка без билета в Подмосковье

В Люберцах задержали водителя автобуса, который высадил девочку из-за того, что она не оплатила проезд. Об этом сообщает Telegram-канал «Подмосковная полиция».

«В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлена публикация, в которой говорится о том, что водитель автобуса высадил из транспортного средства вне остановочного пункта несовершеннолетнюю девочку из-за неоплаты проезда», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность водителя и доставили его в территориальный отдел полиции для разбирательства. Уточняется, что все собранные материалы отправят в следственные органы.

До этого сообщалось, что во Владимире на парковке возле торгового центра «Глобус» водитель устроил дрифт с ребенком на багажнике.

На кадрах видно, как автомобиль быстро едет и дрифтит, при этом ребенок сидит на багажнике и держится за спойлер.

Сообщается, что УМВД России по Владимирской области уже известно об этой ситуации.

Ранее пассажир нанес несколько ударов кондуктору в Улан-Удэ.