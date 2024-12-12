На видео попали последние секунды перед лобовым ударом легковых автомобилей в Петербурге

В Санкт-Петербурге 11 декабря на съезде с путепровода на проспекте Стачек столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

По словам очевидцев, водители двух автомобилей BMW устроили гонки на проезжей части. Одна из машин выехала на встречную полосу движения и врезалась в автомобиль, видеорегистратор которого запечатлел момент столкновения. Сообщается, что через несколько секунд в эту же машину врезался второй автомобиль BMW, водитель которого посмотрел на аварию и ушел с места происшествия. Уточняется, что рядом с местом ДТП находились сотрудники Росгвардии, которые вызвали службы спасения.

На карах видно, как черный легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения и боком врезается в лобовое стекло другой машины.

Водителя черного BMW службы спасения сначала долго пытались достать из поврежденной машины, а потом перенесли в автомобиль скорой помощи. По словам очевидцев, все остались живы.

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