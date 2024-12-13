Автоэксперт сообщил о росте цен на новые автомобили в России

Цены на новые автомобили в России выросли на 3-5% из-за ажиотажа, вызванного повышением утилизационного сбора, планируемым в январе 2025 года. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщил автоэксперт Дмитрий Попов.

«Люди опасаются, что в 2025 году стоимость новых автомобилей существенно вырастет. Поэтому они быстренько побежали покупать машины по старым ценам. К тому же некоторое время назад прошла информация, что в салонах остались автомобили 2023 года. В результате цена немного повысилась», — отметил Попов.

Он добавил, что вслед за ростом цен на новые автомобили, как правило, дорожают и подержанные.

Как сообщают «Известия», интерес россиян к покупке новых автомобилей увеличился более чем на треть осенью 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации «Авто.ру», активность россиян по покупке новых автомобилей возросла на 27%, в то время как спрос на подержанные машины снизился на 11%. Аналитики отмечают, что рост предложения от производителей и новые специальные предложения от дилеров способствовали этому тренду.

Ранее АвтоВАЗ предупредил о повышении цен на Lada.