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Полицейский из Тербунов дважды выстрелил в знакомого, с которым грелся в микроавтобусе

В Липецкой области полицейский дважды выстрелил в знакомого, поправляя автомат

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В селе Тербуны Липецкой области полицейский дважды выстрелил из автомата в своего знакомого, с которым сел погреться в служебный микроавтобус «Соболь». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В этот момент сотрудник полиции охранял местный военкомат и был вооружен автоматом АКС-74У.

«Младший сержант потянулся поправить автомат, но сделал неловкое движение и выпустил две пули в сидящего напротив Дениса. Пули попали в живот», — отмечается в публикации.

После случившегося полицейский вытащил пострадавшего из микроавтобуса, посадил в свой автомобиль Ford и на большой скорости отвез в больницу. Несмотря на это, спасти раненого не удалось. На младшего сержанта полиции возбудили уголовное дело. Следствие считает, что он произвел выстрелы по неосторожности.

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